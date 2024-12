Weltmeister Verstappen verliert sein Heimrennen!

Die boomende Formel 1 könnte damit künftig noch seltener in Europa Station machen. Mehrere Länder haben Interesse an der Austragung von Rennen signalisiert. Neben Plänen für weitere WM-Läufe in Asien ist auch ein Grand Prix in Afrika im Gespräch. Südafrika und Ruanda werden als mögliche Ziele genannt.