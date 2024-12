Gamlitz: Alko-Lenkerin prallte gegen 17-Jährigen

Am Dienstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Gamlitz (Bezirk Leibnitz): Eine 36-Jährige war stark alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als sie in einen 17-jährigen Mopedlenker krachte. Dieser musste mit schweren Verletzungen in das LKH Graz gebracht werden.