Spannung bis zum Ende – die Liga spielt verrückt!

Unsere Liga spielt diese Saison verrückt – und das ist gut so! Wer behauptet, der Austria vor dem Saisonstart Platz zwei nach 15 Runden zugetraut zu haben, der lügt! Die sieben Siege in Serie imponieren auch mir als Fan, jetzt kommt mit Altach am kommenden Sonntag ein Rivale, gegen den der achte Streich sicher möglich ist. Austrias Team hat nicht die Klasse, um über einen drüberzufahren – kann aber in der Liga jeden schlagen.