Vom Racheprojekt zum Erfolgsschlager

Schneller Verkaufserfolg

Am 3. Dezember 1994 kam die erste PlayStation mit acht Spielen in Japan in den Handel. Sie kostete 39.800 Yen, umgerechnet etwa 230 Euro. Bereits am ersten Tag gingen rund 100.000 Sony-Konsolen über den Ladentisch, nach einem halben Jahr waren zwei Millionen Geräte verkauft. Am 9. September 1995 begann der Verkauf in den USA, am 29. September folgte Europa. Zwei Jahre später war Sony der Marktführer.