Kristina Sprenger übernimmt nach Drama Patenschaft

An der Autobahn ausgesetzt

Die Geschichte der rund vier Monate alten, afrikanischen Wildkatze lässt keinen kalt: Im Spätsommer wurde das Karakalbaby auf einem Autobahnparkplatz bei Alland, in einem Käfig ausgesetzt, gefunden. Ein Brief einer Ukrainerin (sie bat in dem Schrieb um Hilfe und hoffte auf ein Weiterleben des Tieres) wurde darin gefunden. Oft werden in Russland und der Ukraine Karakale aus Haustiere gehalten, weil sie als Statussymbole gelten. Bei uns in Österreich ist deren Privathaltung streng verboten.