Rettung in letzter Sekunde bei Wohnungsbrand

Um 7.38 Uhr wurde am Sonntag die Feuerwehr in Zell am See alarmiert, nachdem Zeugen das Feuer im Wohnhaus „Neue Heimat“ entdeckten. Sofort begab sich ein Trupp unter schwerem Atemschutz in den Innenangriff zur Personensuche. Eine Person konnte schließlich aus dem Schlafzimmer gerettet und dem Roten Kreuz übergeben werden.