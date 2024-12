Topplatzierung! Nur Norweger besser als Vermeulen

Mika Vermeulen hat am Sonntag im 20-km-Massenstart-Rennen der Langläufer in Ruka seinen zweiten Weltcup-Podestplatz knapp verpasst. Der 25-jährige Steirer kämpfte bis ins Finish ganz vorne mit, führte das Feld zwischendurch auch an und landete am Ende hinter drei Norwegern auf dem vierten Rang. Auf Sieger Harald Östberg Amundsen fehlten ihm nur 2,9 Sekunden, auf Martin Löwström Nyenget eine Sekunde.