„Da kann ich gleich von einer Brücke springen!“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Wir waren am Anfang ein bisschen glücklich, dass nach dem Patzer in der Abwehr die Hartberger ihre tolle Chance nicht nutzen konnten. Wir haben uns dann klare Vorteile im Spiel erarbeitet, wie schon so oft in diesem Jahr waren wir aber im gegnerischen Strafraum zu harmlos. So gesehen müssen wir auch mit dem einen Punkt zufrieden sein. Positiv habe ich gesehen, dass alle Spieler mit großer Leidenschaft dabei waren und jeder den Sieg wollte, momentan gelingt uns das aber nicht. Wir werden alle hart weiterarbeiten, um diesen Rückschlag zu übertauchen und uns wieder positiv zu präsentieren.“