Hartberg gegen Red Bull Salzburg, LIVE ab 17 Uhr

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg steckt in seiner wohl größten Krise. Die letzten drei Pflichtspiele gingen verloren, das 0:5 am Dienstag in Leverkusen war bereits der zweite Fünferpack in dieser Saison, und der letzte Sieg in der Bundesliga ist mittlerweile sechs Wochen her. Die Wende für die waidwunden „Bullen“ soll nun das Doppel mit dem Lieblingsgegner bringen: Am Samstag und Mittwoch wartet zweimal der TSV Hartberg, gegen den man noch nie verloren hat.