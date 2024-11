SCR Altach gegen Sturm Graz, LIVE ab 17 Uhr

Mit der Rückkehr der Teamleader Gregory Wüthrich und Jon Gorenc Stankovic nach Verletzungspausen stellt sich Säumel ein Luxusproblem. Vor allem Stankovic wurde vom mobileren Tochi Chukwuani als Solo-Sechser im Mittelfeld nahtlos ersetzt. Sturm gewann die jüngsten drei Duelle seit einem 1:1 in Altach am 6. November 2022 jeweils mit einem Tor Unterschied. Die Grazer verloren nur eines der jüngsten zwölf Gastspiele in Altach. Die Rheindörfler haben ihren Nimbus als Heimmacht längst verloren. In 15 Heimspielen 2024 schaute nur ein Sieg heraus.