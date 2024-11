Bei Insolvenzen steht Österreich erst am Anfang

Der bisherige Standortvorteil mit guten Fachkräften verschwinde immer mehr. „Die Digitalisierung erlaubt inzwischen auch in Indien oder China ordentliche Qualität zu günstigeren Kosten zu produzieren“. In Österreich komme erschwerend dazu, dass die Lohnstückkosten zuletzt weit überdurchschnittlich gestiegen sind. Die Industrie sei stark von der deutschen Autoindustrie abhängig, die in einer „veritablen Krise“ stecke. „Österreich segelt mit der deutschen Wirtschaft mit – im Guten wie im Bösen“, so Weinhofer.