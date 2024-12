Nach KTM-Pleite: AMS macht „Schadensbegrenzung“

Was darf man sich unter diesen Vorbereitungen vorstellen?

Wir rüsten uns, bündeln gerade die Mitarbeitenden und fordern sie auf, uns bekannt zu geben, wer von den Teilzeitkräften Stunden aufstocken kann, wie viele Überstunden gemacht werden können. Andererseits schauen wir uns an, welche Agenden wir jetzt einmal nach hinten schieben können. Was nicht so wichtig ist, stellen wir hinten an. Wir richten jetzt unsere ganze Kapazität auf Arbeitslosmeldungen und in weiterer Folge auf Arbeitslosengeld-Anträge aus. Wir haben deswegen nicht mehr Personal, aber wir bündeln jetzt die Kräfte so wie während der Corona-Zeit, als wir Kurzarbeit und den Anstieg beim Arbeitslosengeld bewältigen mussten. Die Existenzsicherung für die Betroffenen hat oberste Priorität. Die Menschen haben jetzt eh schon genug Unsicherheit.