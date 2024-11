Bei den „Rettis“ brennt‘s schon vor dem Start

Schon im Sommer gab es für beide ein Erfolgserlebnis. Stefan, der 22-jährige Stefan holte sich Gold bei der Österreichischen Meisterschaft auf der Normalschanze, sein zwei Jahre älterer Bruder räumte dafür auf der großen ab. Gelaufen wurde damals auf Rollern. Das Gefühl auf Skiern behagt beiden mehr. „Da kann ich sicher immer ein, zwei Gänge hochschalten“, ist Stefan überzeugt. Der Ex-Juniorenweltmeister würde gerne noch ein Schäuferl drauflegen und arbeitete vor allem an seinen Sprintfähigkeiten, die ihn bislang an seinem ersten Weltcupsieg hinderten. „Darauf haben wir einen Fokus gelegt“, betont er. Um zwischendurch auch mal den Kopf vom Sport freizukriegen, hat er vor einiger Zeit ein Studium der Ernährungswissenschaften begonnen. „Ich bin ungefähr bei der Hälfte für den Bachelor. Ich will auch im Winter am Ball bleiben, sonst verliere ich mich zu sehr im Kombi-Kosmos.“