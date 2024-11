Lebende Ameise im Mittelohr: Frau hatte Tinnitus

Grazer Fall ein ziemliches Unikat

Die HNO-Spezialisten schauten auch in der internationalen wissenschaftlichen Literatur nach. Dort fanden sie Fälle von Fliegenlarven, die ins Mittelohr der Betroffenen gelangt waren. Fremdkörper im äußeren Gehörgang seien in zehn bis 50 Prozent der Fälle Insekten, was die internationalen Zahlen betreffe.