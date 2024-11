Ex-U21-Teamprofi Demaku spielt künftig für Kosovo

Der ehemalige 15-fache U21-ÖFB-Teamspieler Vesel Demaku möchte künftig für das kosovarische Nationalteam spielen. Der 24-jährige Doppelstaatsbürger in Diensten des Fußball-Bundesligisten SCR Altach hatte dies schon etwas länger angekündigt, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Altach als persönliche Entscheidung begründet.