Neue Rüge des Rechnungshofs an Landesregierung

Nicht alles davon findet der Landesrechnungshof in Ordnung. So seien jährlich zwischen 6,9 und 8,4 Millionen Euro an andere Rechtsträger als Gemeinden und Gemeindeverbände ausgezahlt worden. Millionenbeträge gingen da an den Verkehrsverbund und an den Fonds zur Erhaltung ländlicher Straßen. „Das wird so nicht mehr stattfinden, wir werden das direkt an die Gemeinden auszahlen“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landes-Vize Stefan Schnöll (ÖVP).