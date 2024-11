Bombendrohungen: Mehrere Einsätze auch in Tirol

Bombenalarm am Mittwochvormittag in Innsbruck: Gegen mehrere „Dienststellen des Landes und Bundes“ seien per E-Mail Drohungen eingegangen. Die Polizei durchsuchte sämtliche Gebäude, unter anderem die Bildungsdirektion. Gegen Mittag konnte Entwarnung gegeben werden. Bombendrohungen gab es offenbar auch in anderen Bundesländern.