Blaue Rose | Blauer Rat

Blaue Rose. Schau, schau, es gibt die beiden Herren ja doch noch! Zwei Tage nach dem steirischen Wahlschock für ihre Parteien meldeten sich die Bundesparteiobleute von SPÖ und ÖVP erstmals ausführlicher zu Wort. Nein, natürlich nicht gemeinsam – auch wenn die Abgründe, vor denen Karl Nehammer und Andreas Babler gerade stehen, ähnlich tief und finster sind. Aber noch sind sie ja keine Koalitionspartner, noch verhandeln sie ja nur… In der Steiermark haben Rote wie Schwarze am Sonntag bekanntlich verloren, während die Blauen, die Nehammer wie Babler in der Bundesregierung mit aller Macht verhindern wollen, fulminant dazugewannen. FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek ist als Landeshauptmann gesetzt – und wie der TV-Bachelor wird er nach Gesprächen mit den Chefs aller anderen Parteien vermutlich noch in dieser Woche die blaue Rose an den steirischen Noch-ÖVP-Chef Christopher Drexler oder den steirischen Noch-SPÖ-Chef Anton Lang übergeben. Und dann mit der auserwählten Partei eine Koalition verhandeln. Wäre das die SPÖ, dann wäre Andreas Babler, wie er gestern sagte, „nicht glücklich“. Aber er habe bei den Landesparteien kein Durchgriffsrecht und würde die „politische Willensbildung“ zur Kenntnis nehmen. Na, da schau her! So pragmatisch ist er schon, der große Linke!