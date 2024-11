Streit im Rathaus: „SP will gar kein Budget“

Das Team Kärnten legt nach: „Die SP will gar kein Budget, um das Problem dann dem Bürgermeister umzuhängen. Das Land Kärnten würde 150.000 Euro für einen Konsolidierungsbeirat zahlen, aber die SP stimmt dem Umlaufbeschluss plötzlich nicht zu. Dabei waren sie vorher dafür. Die SP erhöht beim Kanal, Kurzparkzonen oder Jugendzentren die Preise, nur so kann man kein Budget machen“, kritisiert Patrick Jonke als Leiter des Bürgermeisterbüros. „Unter Ron Rabitsch hat sich nach dem Rücktritt von Philipp Liesnig gar nichts geändert. Messepräsident Harald Kogler würde im Konsolidierungsbeirat gratis mitarbeiten. Die SP will offenbar, dass die Stadt ab Jänner stillsteht.“