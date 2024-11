Ab 2025 wird Parken in Ostbucht kostenpflichtig

Mit einem Minus von 35 Millionen Euro kann Klagenfurt kein Budget für 2025 aufstellen, so gilt ab Jänner die Zwölftelregelung. Wie es aussieht, wird am Dienstag beim Stadtsenat mit den Stimmen der SP und FP das Parkraumkonzept für die Ostbucht beschlossen. Ein Tagesticket soll vier Euro kosten, der Tarif für eine Stunde beträgt einen Euro. Dieses Projekt soll 1,2 Millionen Euro ins Stadtbudget spülen. Bürgermeister Christian Scheider (TK) ist dagegen, will einen Bonus für Stammgäste. Das lehnt die SP aber ab.