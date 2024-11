Mit Optimismus ins Weihnachtsgeschäft

Trotz schwieriger Zeiten geben sich die Vorarlberger Händler optimistisch – immerhin planen 89 Prozent der Vorarlberger ab 15 Jahren, als Weihnachtswichtel in Aktion zu treten und in Summe rund 360 Euro für Geschenke auszugeben. In einer Umfrage gaben sie an, etwa sieben Geschenke zu erwerben. Nur zwei davon sollen online gekauft werden. „Das ist ein guter Indikator für den stationären Handel in diesem Weihnachtsgeschäft“, meint Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria.