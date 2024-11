Passantin wurde beinahe von Betonmast erschlagen

Wenige Meter haben hier wohl über Leben und Tod entschieden: Eine Passantin stand am Montag in Roitham (OÖ) genau in der Mitte, als unmittelbar rechts neben ihr ein Betonmast auf dem Boden aufschlug und links von ihr umgerissene Hochspannungsleitungen nieder donnerten. Die Frau überstand den Unfall unverletzt.