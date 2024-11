Jungbullen treten in Youth League als Raubeine auf

Sportlich läuft es für Salzburgs U19 in der Youth League hervorragend. Mit zehn Punkten aus vier Spielen liegen die Jungbullen hinter Inter Mailand auf Rang zwei. Der Aufstieg ist ihnen fast nicht mehr zu nehmen. Bei der U19 Leverkusens, die erst sieben Zähler am Konto hat, reicht Dienstag (14) ein Unentschieden für das Sechzehntelfinale. „Für uns heißt es, mit unserer Art und Weise dem Gegner von der ersten Sekunde an die Lust am Kicken zu nehmen. Das ist eine geile Herausforderung, denen mit unserer Intensität derart wehzutun“, brennt Trainer Daniel Beichler bereits auf die Herausforderung, muss verletzungsbedingt auf Marc Striednig und Valentin Zabransky verzichten.