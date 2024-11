Mehr Geld für Schutzdämme gegen verheerende Fluten

Sanierung und Ausbau

„Damit können wir Projekte vorziehen und beschleunigen“, so Pernkopf. Heuer werden damit vor allem alte Dämme saniert. Die Schwerpunkte werden dabei an Traisen, Perschling, Pielach. Schwarza, Kamp und Kremsfluss gesetzt. Im kommenden Jahr sollen dann Ausbauprojekte umgesetzt werden. Dazu zählen etwa ein Damm am Unterlauf der Perschling, Maßnahmen in Ladendorf und Paasdorf im Weinviertel sowie bei Michelhausen im Tullnerfeld, das ja von der Flut-Katastrophe besonders arg getroffen worden ist. Dazu kommen noch Arbeiten am Kamp in Grafenegg, Gedersdorf, Hadersdorf, Rohrendorf und Grafenwörth sowie auch Projekte in Rabenstein an der Pielach, Plankenberg (Bezirk Tulln) und Langmannersdorf (Bezirk St Pölten).