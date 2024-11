Gurgl: Der FIS-Präsident war nicht bester Laune

Ein knallvoller VIP-Bereich im Motorrad-Museum an der Timmelsjoch-Mautstelle, geparkte Autos bis fast nach Sölden und 9800 Zuschauer im Ziel und an der Piste – bei der zweiten Auflage hat sich das Slalomrennen im hinteren Ötztal im Weltcup schon etabliert. Auch FIS-Präsident Johan Eliasch staunte am Sonntag über das hohe Niveau der Veranstaltung in Gurgl. Was die Laune des britischen Millionärs sichtlich nicht heben konnte.