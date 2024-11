Hisbollah feuerte etwa 240 Raketen auf Israel ab

Am Samstag waren bei israelischen Luftangriffen im Libanon nach Angaben des Gesundheitsministeriums 84 Menschen getötet und 213 verletzt worden. Allein in Beirut gab es 27 Tote, wie die Behörden am Sonntagabend mitteilten. Die Bergungsarbeiten waren noch im Gange. Am Samstag war noch von 20 Toten in Beirut die Rede gewesen. Die Hisbollah-Miliz beschießt Israel seit Beginn des Gaza-Krieges vor mehr als einem Jahr mit Raketen. Israel antwortet mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive.