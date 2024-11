Jüdische Siedler greifen hochrangige Offiziere an

„Jegliche Gewalt gegen Offiziere und Soldaten muss mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet werden“, teilte sein Büro am Sonntag mit. Am Samstag warfen nach Polizeiangaben Dutzende, teils maskierte Siedler Steine auf Soldaten und Grenzpolizisten in der Nähe der Siedlung Itamar im Westjordanland.