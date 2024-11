Grüne im Schockzustand: „Das tut weh“

„Macht mich sehr traurig“

Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl war zur Hochrechnung nicht ins Wahllokal gekommen, der Abgeordneten-„Urgestein“ Lambert Schönleitner kam angeblich gleich gar nicht nach Graz. Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hielt tapfer die Stellung in der ersten Reihe, aus Wien reiste Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer an. „Das Ergebnis war zwar bis zu einem gewissen Grad vorhergesagt, dass es jetzt tatsächlich so ist, wie es ist, macht mich trotzdem sehr traurig“, kommentierte Schwentner den vorläufigen Ausgang der Wahl.