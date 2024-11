Mehrere Explosionen bei Brand einer Gartenhütte

„Brand in Hütte, mehrere Explosionen!“ Diese dramatische Einsatzmeldung erreichte Feuerwehrleute in Wiener Neustadt in der Nacht auf Sonntag. Vor Ort zeigte sich der Ernst der Lage: Beim Eintreffen der Löschtrupps stand die Gartenhütte in der Daimlergasse bereits in Vollbrand, die Flammen drohten auf ein in der Nähe geparktes Fahrzeug sowie auf das angrenzende Mehrparteienhaus zu übergreifen.