Nahaufnahme von Stern außerhalb Galaxie gelungen

WOH G64 explodiert in einigen Tausend Jahren

Der nun abgebildete Stern WOH G64 befindet sich in der Großen Magellanschen Wolke, einer kleinen Satellitegalaxie der Milchstraße. Die mit dem Very Large Telescope Interferometer der ESO in Chile gemachten Aufnahmen zeigen, dass der Stern von einem eiförmigen Kokon aus Gas umgeben ist.