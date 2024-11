Sportliche Meisterleistung und Milliarden-Poker

VERRATEN

Aber der gurgelnde Strudel der Finanzgeschäfte zieht die SPÖ noch weiter in die Tiefe. Denn mit der Zeit fliegt alles auf. Bürgermeister Heinz Schaden entdeckt „hochgiftige“ Derivate (risikoreiche Finanzgeschäfte) in der Buchhaltung. Statt Anzeige zu erstatten und die Spekulation abzustellen, dreht er die Papiere seinem Genossen Othmar Raus im Land an. Wohl wissend, wie dort gezockt wird. Die Justiz nimmt den Leiter der IT im Magistrat in Gewahrsam, beschlagnahmt alle Laptops, sucht und findet sämtliche Mails zwischen den Politikern und klagt Schaden sowie Raus an. Die strenge Richterin teilt mehrjährige Strafen aus: Der Bürgermeister verliert sein Amt, er meldet sich brav im Gefängnis in Urstein und darf dann mit der Fußfessel durch seine Stadt radeln. Thomas Bernhard schrieb einmal: Salzburg wird bewohnt von Geschäftemachern und ihren Opfern.