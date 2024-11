Kopf einziehen für neue Weihnachtsattraktion

Es geht wieder los! Am heutigen Samstag öffnen der Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten wieder ihre Pforten. Letzterer präsentiert sich in diesem Jahr mit einer neuen Attraktion: einem beleuchteten Eingangsbogen, der vom Hauptbahnhof kommend direkt ins winterliche Märchenland des Marktes führt.