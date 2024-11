5:1! Salzburg überrollt Tabellenführer Fehervar

Salzburg hat den Schwung vom beeindruckenden CHL-Achtelfinalerfolg nach Ungarn mitgenommen. Gegen die beste Defensive der Liga ebneten die Special Teams den Weg zum Sieg. Benjamin Nissner in Unterzahl (15.) und Dennis Robertson im Powerplay (25.) brachten die Bullen 2:0 in Führung. Nach dem dritten Tor durch Vadim Schreiner (28.) und dem 1:3 (38.) sicherte Ryan Murphy im Finish mit einem Doppelpack den Erfolg ab. Fehervar kassierte die zweite Niederlage in den jüngsten 13 Spielen und führt weiterhin zwei Punkte vor HCB Südtirol.