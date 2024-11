Sturm-Legende Vastic: „Pacult schafft die Top 6!“

Schnee in Kärnten. So musste Austria Klagenfurt am Freitag vor den Toren des Wörthersee-Stadions erstmals am Kunstrasen das Abschlusstraining abhalten. Am Samstag dann geht’s über die Pack nach Graz – wo kein Schnee, aber Sturm wartet. Und worüber Sportboss Günther Gorenzel sagt: „Wir wollen natürlich auch beim Tabellenführer etwas mitnehmen, sonst können wir ja auf der Pack gleich umkehren!“