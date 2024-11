„Haben Erschütterungsmelder, falls jemand bohrt“

So offen wie am Eröffnungstag am Freitag wird man die Türen des neuen Nadler-Geschäftes sonst eher nicht vorfinden. „Wir haben alles an Sicherheitsvorkehrungen eingebaut, was man sich vorstellen kann. Unser Tresor hat zweieinhalb Tonnen, es ist alles verkabelt. Sogar ein Erschütterungsmelder ist vorhanden, falls jemand versuchen sollte, zu bohren“, so die Juweliers-Chefin.