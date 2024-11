Für Jake Pauls Freundin ist wieder Arbeit angesagt

Zweifache Weltmeisterin

In der Arbeit sieht Fräulein Leerdam freilich ganz anders aus. Da ist nix mit Stöckelschuhen und Bling-Bling-Kleidchen. Da heißt es: rein in den engen Anzug und ab aufs Eis. In dann doch wieder erhöhten Schuhen. Aber auf andere Art und Weise. Denn die bald 26-jährige Niederländerin ist Eisschnellläuferin. Durchaus erfolgreiche. Sie ist zweifache Einzel-Weltmeisterin. Dazu holte sie 2022 in Peking über 100 Meter Olympisches Silber. Zwei Jahre zuvor hatte sie sich über die gleiche Distanz zur Europameisterin gekrönt. Aktuell grüßt sie aus Japan, wo der nächste Wettkampf ansteht. Via Insta lässt sie ihre Fans an ihrem (Arbeits-)Alltag teilhaben: