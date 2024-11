16-jährige Böllerwerferin nach elf Monaten gefasst

Nach fast elf Monaten, wohl intensiver, Ermittlungsarbeit konnte die Polizei eine 16-Jährige ausfindig machen, die in der Silvesternacht eine Radkappe bei einem Polizeiauto per Böllerwurf zu Fall brachte. Zudem befand sich auf dem Dienstwagen eine schmutzige Nachricht an die Polizei...