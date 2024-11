Der Schönste unter den Schuttannenbergen

Die Kuckuckslichtnelke ist eine auffällige und interessante Wildblume aus der Gattung der Leimkräuter. Die Pflanze ist leicht an ihren tief eingeschnittenen, rosafarbenen Blütenblättern zu erkennen, die an Fransen erinnern. Sie wächst bevorzugt auf feuchten Wiesen, Mooren, in Gräben und an Bachufern. Dabei klettert sie auf Höhenlagen von bis zu 2000 Meter. Die Blütezeit reicht von Mai bis Oktober, an günstigen Standorten sogar darüber hinaus. Die meisten Pflanzenexemplare blühen zwar rosafarben, aber es kommen auch weiße Exemplare vor. Wegen des tiefen Kelches sind zur Bestäubung nur langrüsselige Insekten wie Schmetterlinge und manche Bienenarten in der Lage. Auch Selbstbestäubung ist möglich. Den Namen hat die Kuckucks-Lichtnelke von den im Frühjahr häufig in den Blattachseln zu findenden Nestern von Schaumzikaden. Diese habe im Volksmund die scherzhafte Bezeichnung Kuckucksspucke. Zudem brachte man ihr erstes Erblühen im Mai mit dem Ruf des Kuckucks in Verbindung. Der Namensteil „Lichtnelke“ leitet sich vom Althochdeutschen „licht“ für leuchtend oder hell ab. Aufgrund von Entwässerung von Feuchtgebieten und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung ist die Kuckuckslichtnelke seltener geworden.