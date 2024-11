ÖH zahlt Studierenden Tests auf Syphilis

Studierende können sich die Gutscheine im ÖH-Onlineshop holen und diese bei den Aids-Hilfen in Österreich (sind in allen Bundesländern bis auf Niederösterreich und dem Burgenland vertreten) einlösen. „Für uns als ÖH ist ein niederschwelliger und kostenfreier Zugang zu STI-Testings ein wichtiges Anliegen“, heißt es in einer Aussendung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft am Donnerstag.