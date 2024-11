„Ab auf Rücken der Gegnerin, dann wird gewürgt!“

Die in Graz lebende Wienerin Bernadette Marsano arbeitet an einer Profi-Karriere im Kampfsport. Die gelehrnte Zückerbäckerin, mittlerweile leitet sie als Geschäftsführerin erfolgreich eine Reinigungsfirma, träumt von der UFC. Am Freitag wartet auf die 25-Jährige eine Irin.