Graz ist vorn: Roboter operiert bei Kindern mit

Der Roboter ist eine Sensation an der Kinderchirurgie und soll eine neue pionierhafte Ära einleiten: Er ist der erste, der für junge Patienten (ab 12 Monaten) zugelassen ist, arbeitet mit drei Roboterarmen, hat in Graz Österreich-Premiere – und es gibt ihn derzeit weltweit erst zwölfmal. Er kommt mit einem stolzen Preis: 16.000 Euro Miete im Monat kostet das 1,5 Millionen teure Hightech-Gerät, das die Hand des Chirurgen noch verfeinert, wie es der Chef der Kinderchirurgie, Holger Till, erklärt. Wunden würden kleiner ausfallen, Heilungsverläufe schneller, „wir können Bewegungen besser steuern“, so Vanessa Wolfschluckner, eine auf den Roboter spezialisierte Kinderchirurgin.Zwei Teams haben