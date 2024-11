Millionenpleite in Wohnmobil-Branche

Als Ursache für die finanziellen Schwierigkeiten gibt das Unternehmen einen Einbruch bei der Nachfrage an. Im Jahr 2023 sei das Interesse am Kauf und der Anmietung von Wohnmobilen massiv eingebrochen, nachdem die Nachfrage während und unmittelbar nach der COVID-19-Pandemie äußerst stark angestiegen sei. „Plötzlich“ bestand keine Nachfrage mehr, die Schuldnerin verfügt jedoch über einen überdurchschnittlich hohen Lagerbestand. Die finanzielle Situation verschärfte sich zudem durch den Zinsanstieg in den letzten Monaten.