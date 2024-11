Wie Oberösterreich Gäste auf den Geschmack bringt

„Das gastronomische Angebot ist einer der Top-Entscheidungsgründe“, bestätigt Winkelhofer, der weiß: „Da geht’s oft um Urlaubserinnerungen. Manche nehmen sich zum Beispiel etwas für zuhause mit, weil sie einen Produzenten besucht haben.“ In Zeiten wachsender Digitalisierung rückt das Erlebnis eines Lokalbesuchs immer mehr in den Fokus: „Er ist analog und persönlich. Das wird in Zukunft noch mehr Stellenwert haben“, so der Touristiker.