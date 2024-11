Kickl: „Steiermark wird erste Antwort geben!“

„Karl-Nehammer-Jobsicherheits-Paket“

Angesichts dessen, dass ÖVP, SPÖ und NEOS am Montag bekanntgaben, auf Bundesebene nun offiziell in Koalitionsverhandlungen zu treten, sprach FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz von einem „schwarzen Tag für die Demokratie in Österreich“. Die „,Austro-Ampel‘ der Verlierer“ sei genau das, was die Menschen nicht gewählt hätten, stattdessen aber ein „Karl-Nehammer-Jobsicherheits-Paket“, so Schnedlitz.