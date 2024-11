Sebastian Prödl wäre für alle die beste Lösung

Das Thema „Personalia“ ist das einzige in der am Freitag ab 17 Uhr anberaumten Präsidiumssitzung des ÖFB in Wien – dem Vernehmen nach soll es, was die Neuaufstellung betrifft, nur um die Position des CEO gehen. Die Wahl der beiden neuen Geschäftsführer soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, zumal noch unklar ist, wie zügig die Trennung von Bernhard Neuhold und Thomas Hollerer, welche eine sechsmonatige Kündigungsfrist im Vertrag stehen haben, vollzogen werden kann. Mit beiden wurden Gespräche geführt.