Im ÖFB soll eine Frau ans Ruder

Mit der Strukturreform legte das Präsidium des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) bei seiner jüngsten Sitzung am 18. Oktober den Grundstein in Richtung Erneuerung – eine Entscheidung, die reichlich Diskussionsstoff liefert und mancherorts auch bekämpft wird. Zumal in diesem Zuge die Ablöse der bisherigen Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold beschlossen wurde, die Details bei der nächsten Präsidiums-Sitzung am kommenden Freitag beschlossen werden.