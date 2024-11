Publikumslieblinge feiern großes Comeback in Graz

Herrliche Schar an Graz-Neulingen

Rund um diese Rückkehrer hat Veranstalter Platoo am 22. und 23. November im Orpheum Extra eine herrliche Schar an Graz-Neulingen geladen: So darf sich das Publikum am ersten Abend etwaneben dem Lokalmatador Ansa Sauermann auf Jamie Lawson freuen, der mit „Wasn’t Expecting That“ einen Mega-Hit (250 Millionen Klicks auf Spotify) hatte und sein neues Album präsentiert. Und auch der kanadische Shooting-Star Vera Solo gibt sich erstmals in Graz die Ehre – sie wird als „verlorene Tochter von Leonard Cohen und Nancy Sinatra“ beschrieben.