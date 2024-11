Zeitenwende im Kindergarten: Anmelde-Portal bereit

Transparenz bei der Aufnahme und weniger Doppelgleisigkeiten

Für den nächsten und wichtigsten Schritt, die Voranmeldung, ist dann eine Registrierung nötig. Dabei können bis zu drei Einrichtungen ausgewählt und priorisiert werden. So will man nicht nur den Eltern die mühsame Recherche bei jedem einzelnen Kindergarten in der Umgebung ersparen, sondern auch eine transparentere Verteilung und Aufnahme erwirken. Dass Plätze blockiert werden, weil besorgte Eltern ihre Kinder an mehreren Orten parallel anmelden, soll durch das neue System ebenfalls minimiert werden.