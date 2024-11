Fahndung: Haftbefehl für Chefin der „Hundefabrik“

Österreicherin ist auf der Flucht

Eine Österreicherin wird nun von den ungarischen Behörden wegen Tierquälerei per internationalem Haftbefehl gesucht. Die Frau soll in den grenznahen ungarischen Orten Csönge und Csapod zwei Tierzuchtstationen betrieben haben. Hier seien die Tiere in einer „unbeschreiblichen Hölle“ gehalten worden, betonte die ungarische Tierschützerin Zsuzsanna Agg gegenüber einem ungarischen Medium.