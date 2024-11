Wie Autismus-Diagnose ihr Leben veränderte

Unterstützung von Rumer und Scout

Tallulah lobt ihre älteren Schwestern Rumer und Scout für ihre Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Diagnose. „Sie haben mich ermutigt, um das zu bitten, was ich in Situationen brauche, in denen ich es eher gewohnt bin, mich zu verstecken“, erzählt die Promi-Tochter. „Sie sagen: ,Hey, es ist in Ordnung, einen Moment innezuhalten und zu fragen: Ist das in Ordnung? Was brauche ich in diesem Moment? Bin ich überwältigt?‘ Das eröffnete mir einen Raum, in dem ich mich äußern konnte, denn ich hatte Angst, als pflegeintensiv oder schwierig abgestempelt zu werden.“